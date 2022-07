Heldenontvangst voor Paulo Dybala door fans AS Roma: ‘In mijn stoutste dromen dit nooit voorgesteld’

Duizenden fans van AS Roma zijn uitgelopen om op Palazzo Civilita della Italiana een glimp op te vangen van Dybala. De aanvaller kwam deze zomer transfervrij over van Juventus, waar hij negen seizoenen speelde en vijf landstitels won, en bracht de Romeinen in extase.



Dat was gisteravond te zien bij de officiële presentatie in het zuiden van Rome die met een heuse lichtshow gepaard ging. Dybala liep naar voren voor een eerste kennismaking met de voetbalgekke stad. De speaker scandeerde zijn voornaam, waarna de duizenden fans in koor ‘Dybala!’ riepen.