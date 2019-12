Hekkensluiter Watford ontslaat trainer Sánchez Flores

,,Quique is een integere man en hij wilde heel graag een positieve wending geven, maar de slechte resultaten hebben ons genoodzaakt dit besluit te nemen”, valt te lezen in een verklaring op de website van de club.



Flores was maar kort in dienst, minder dan drie maanden om precies te zijn. Hij volgde op 7 september zijn landgenoot Javi Gracia op, die na vier speelronden al moest vertrekken. Het was Flores’ tweede periode bij Watford; in het seizoen 2015/2016 was hij ook hoofdtrainer van de club.