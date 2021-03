Hekkensluiter Serie A zet trainer op straat

Völler laat Bosz niet vallen bij ‘aangesla­gen bokser’ Leverkusen: ‘Peter is ons Plan B’

28 februari De positie van trainer Peter Bosz bij Bayer Leverkusen is ondanks de mindere resultaten van de laatste weken niet in gevaar. Technisch directeur Rudi Völler benadrukte dat vanmorgen nog eens in een interview met Bild am Sonntag. ,,Peter Bosz is ons Plan B”, antwoordde de Duitse oud-international op de vraag of hij reeds aan een alternatief dacht.