Heftige beelden: Azpilicueta krijgt zuurstof na trap in gezicht, aanvoerder Chelsea herstelt snel

In die periode kreeg Azpilicueta zuurstof. Geruchten dat hij zijn tong had ingeslikt, zijn nog niet bevestigd. Nadat de 34-jarige Spanjaard enigszins was gestabiliseerd en weer bij bewsutzijn was, kon hij per brancard worden afgevoerd. Chelsea-coach Graham Potter bevestigde kort na het duel dat hij bij bewustzijn is. ,,Hij is in het ziekenhuis, de beste plaats voor hem nu. Hij is bij bewustzijn en sprak al met zijn vrouw.” De schade zou op het eerste gezicht meevallen.