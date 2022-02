Heet avondje voor Real Madrid in Bilbao: spelersbus vernield en uit de beker

Frenkie de Jong vindt niet dat hij in dipje zit: ‘Mensen proberen je dat aan te praten’

FC Barcelona is bezig aan een zeer teleurstellend seizoen en dat straalt ook af op Frenkie de Jong. De Oranje-international is niet langer onaantastbaar en krijgt er met name in de Spaanse media af en toe flink van langs. ,,Of ik in een dipje zit”, zegt hij in een interview bij de NOS. ,,Nee, ik denk dat veel mensen je dat vooral aan willen praten.”

30 januari