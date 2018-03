Héctor Moreno helpt Real Sociedad aan zege

Simeone kijkt met jaloezie naar Messi: 'Met hem erbij hadden wij gewonnen'

4 maart Atlético Madrid-trainer Diego Simeone keek vanmiddag in Camp Nou een tikkeltje jaloers naar de nummer tien van tegenstander FC Barcelona. Wie anders dan Lionel Messi besliste de Spaanse topper in het voordeel van de Catalanen. Messi krulde na 25 minuten een vrije trap over de muur en langs doelman Jan Oblak in de hoek. Het bleek de winnende treffer: 1-0.