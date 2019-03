Hazard probeerde Fellaini uit Rode Duivel-pensioen te trekken

,,Ik ben ontgoocheld, want Marouane was een geweldige voetballer voor onze nationale ploeg en hij is een goede vriend van mij”, zei Chelsea-speler Hazard tegen RTBF. ,,Hij is namelijk altijd belangrijk geweest voor de groep. Maar ik respecteer zijn beslissing wel. Hij vindt dat het tijd is voor een nieuwe generatie, maar het is duidelijk dat de goedlachse Fellaini zal worden gemist in de groep.”