Hazard neemt Chelsea bij de hand tegen Newcastle

Sporting dankzij goal Dost koploper in Portugal

1 december Bas Dost heeft Sporting Portugal vanavond naar de eerste plaats in de Portugese competitie geleid. De Nederlandse spits bezorgde zijn ploeg drie punten in de thuiswedstrijd tegen Belenenses (1-0), door in de twaalfde minuut een strafschop te benutten. Dost schoot de bal vanaf elf meter beheerst in de hoek en vierde zijn tiende competitietreffer.