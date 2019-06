Hazard bij presentatie Real: Modric wil mij rugnummer 10 niet geven

Hazard droeg uiteraard het smetteloze witte tenue van Real, maar droeg nog geen rugnummer. De verwachting is dat hij met nummer 7 gaat spelen. Bij Chelsea speelde de Belg met 10. ,,Dankzij Kovacic (Chelsea-huurling, red.) kwam ik in contact met Modric. Ik vroeg hem of ik nummer 10 mag hebben, maar hij weigerde. We maakten er daarna grapjes over. Ik denk dat het rugnummer niet belangrijk is.”



De Belg sprak de fans toe in het Frans. ,,Ik ga Frans praten omdat mijn Spaans nog niet zo goed is. Ik popel om eraan te beginnen en met Real veel titels te winnen. Het was als kind mijn droom en nu ben ik hier. Ik wil van dit moment genieten.’’