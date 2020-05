Havertz in topper goud waard voor Leverkusen van Bosz

Het was al na zeven minuten feest voor de bezoekers. Na voorbereidend werk van Karim Bellarabi scoorde de 20-jarige Havertz koeltjes: 0-1. Vlak voor rust ontsnapte Gladbach miraculeus (en met hulp van het houtwerk) aan een grotere achterstand en zeven minuten na de pauze stond het plotseling 1-1. Marcus Thuram rondde af na een assist van Alassane Pléa. Lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de voorsprong want vanaf elf meter zette Havertz na 58 minuten zijn tweede treffer van de middag op het scorebord: 1-2. Negen minuten voor tijd gooide Sven Bender de wedstrijd in het slot, waardoor Bosz met Leverkusen drie kostbare punten pakt in de strijd bovenin de Bundesliga.

Mijlpaal groeibriljant Havertz

De 20-jarige Havertz scoorde dus twee keer en heeft nu voor zijn 21e verjaardag al 34 doelpunten in de Bundesliga achter zijn naam staan. De enige die dat ook lukte was Fischer. De voormalige spits van, vooral, Schalke kwam in zijn verdere loopbaan tot 268 treffers in de Bundesliga. Alleen Gerd Müller (Bayern München) scoorde vaker op het hoogste niveau in Duitsland.



Havertz zei naderhand meer van de wedstrijd te hebben genoten dan van zijn individuele mijlpaal. ,,Het was van onze kant een absolute topwedstrijd. We hebben heel goed gespeeld, daar heb ik van genoten. Tegen een zeer goede tegenstander hebben we eigenlijk vanaf de eerste minuut het initiatief gehad. Misschien hebben we iets te veel kansen gemist. Verder was het prima.”