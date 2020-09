Hattrickheld Vardy en Leicester vernederen Manchester City

Nathan Aké zorgde er met zijn eerste goal voor Manchester City, een fraaie kopbal uit een corner, nog wel voor dat de hoop van Guardiola en consorten terugkeerde, maar dat was niet voor lang. De ingevallen Benjamin Mendy gaf namelijk ook nog een derde penalty weg. Omdat Vardy kort daarvoor was vervangen, mocht Youri Tielemans achter de bal gaan staan. De 23-jarige Belg bepaalde de eindstand op 2-5 in het Etihad Stadium en zorgde ervoor dat Guardiola voor het eerst in zijn carrière als coach (686 wedstrijden) liefst vijf goals om zijn oren kreeg.



Het betekent een eerste thuisnederlaag in de Premier League sinds Manchester United in december met 1-2 te sterk was voor de ploeg van Guardiola. Daarna werd nog eens verloren in eigen huis, maar dat was in het League Cup-toernooi (0-1 tegen Manchester United).