Hattrickheld Benzema pijnigt Chelsea en Ziyech: Real Madrid ruikt halve finales

Real Madrid heeft vanavond een grote stap naar de halve finale van de Champions League gezet. Chelsea werd op Stamford Bridge met 1-3 verslagen. Grote man in Londen was Karim Benzema.

Op Karim Benzema staat momenteel geen maat. Daar is vanavond ook Chelsea op pijnlijke wijze achtergekomen. Met een hattrick in de achtste finale tegen Paris Saint-Germain (3-1) schoot Benzema zijn ploeg naar de laatste acht van de Champions League. Vanavond deed hij het hattrickkunstje dunnetjes over op Stamford Bridge. Na 46 minuten had de Fransman wéér drie goals achter zijn naam staan.

Het was vlak nadat Hakim Ziyech direct na rust binnen de lijnen was gekomen. Hij had Chelsea moeten helpen tegen de ploeg waartegen hij in 2019 scoorde namens Ajax. Maar in plaats daarvan blunderde Édouard Mendy direct na rust door de bal veel te kort naar Antonio Rüdiger te spelen. Benzema was er als de kippen bij en maakte er 1-3 van. De plannen die Chelsea-coach Thomas Tuchel in de rust had gemaakt konden daarmee direct de prullenbak weer in.

Voor die 1-3 had Benzema dus al twee keer toegeslagen. In minuut 21 en 24 had de Fransman de bal met twee loepzuivere kopballen achter Mendy gelegd. Vlak voor rust, nadat Kai Havertz met eveneens eens fraaie kopbal voor de 1-2 had gezorgd, kreeg Benzema al de kans om zijn derde te maken. Door een lichte touché van Jorginho schoot de Franse spits echter net naast.

0-2 Benzema 0-2 Benzema

Direct na rust kreeg Benzema, die de eerste Fransman werd met minstens tien goals in een Champions League-seizoen, zijn hattrick alsnog cadeau van Mendy, komend WK met Senegal tegenstander van Oranje. Met zijn vierde Champions League-hattrick werd Benzema de vierde speler met twee opeenvolgende hattricks in het miljardenbal na Luiz Adriano, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Ook werd hij de eerste speler ooit met een hattrick tegen Chelsea in een Europese wedstrijd.

Het waren drie dreunen van Benzema die Chelsea in het restant van de wedstrijd niet meer te boven kwam. Romelu Lukaku werd nog wel gebracht bij The Blues, maar de Belg viel vooral op door een gigantische kopkans te missen. Geheel vrijstaand knikte hij de bal naast. Vervolgens zag ook César Azpilicueta zijn poging uit de kruising worden getikt door de steevast uitgefloten Thibaut Courtois. Hij hield zijn doel verder schoon en dus moeten Chelsea en Ziyech een 1-3 achterstand zien goed te maken, volgende week (12 april) in Madrid.

