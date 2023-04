Hattrick Riyad Mahrez helpt Manchester City op Wembley via Sheffield United naar FA Cup-finale

Vlak voor rust zette Mahrez zijn ploeg tegen Sheffield United op voorsprong uit een strafschop: 1-0. Na iets meer dan een uur tekende de Algerijnse aanvaller voor zijn tweede treffer en in de 66ste minuut maakte hij op aangeven van Jack Grealish zijn derde goal.



Sheffield United is goed op weg naar promotie naar de Premier League. De club staat tweede op de ranglijst en de top twee promoveert. Manchester City is met Arsenal verwikkeld in een zinderende titelrace in de Premier League. ManCity heeft vijf punten minder, maar ook twee duels minder gespeeld.