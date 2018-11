Hattrick Pléa is Klaassen en co te machtig, ook Dilrosun onderuit

Pléa kwam afgelopen zomer over van Nice. Borussia Mönchengladbach legde liefst 23 miljoen euro voor de aanvaller neer. Maar dat clubrecord is de 25-jarige Fransman voorlopig waard gebleken. Mede dankzij de impulsen van de sensationele Pléa – met acht goals inmiddels topscorer van de Bundesliga - is Gladbach opgeklommen naar de tweede plaats en herleven oude tijden bij de voormalige topclub.



Pléa slechts dertien minuten nodig voor zijn hattrick. Vlak voor rust zorgde hij voor de 0-1, vlak na rust maakte hij er nog twee. Werder deed na een uur via ex-Feyenoorder Nuri Sahin nog iets terug en was amper een minuut later ook dicht bij de 2-3 toen Klaassen de bal op het hoofd legde van Max Kruse. De aanvoerder kopte echter naast.



Het uitstekend gestarte Werder Bremen is intussen bezig aan een vrije val. De ploeg van trainer Florian Kohlfeldt leed de derde nederlaag op een rij en is de aansluiting met de top voorlopig kwijt. Werder staat nu zevende.