Hateboer neemt na zo'n twee jaar Oranje-wraak op zichzelf

Het was voor de rechtsback van Atalanta Bergamo (voorheen FC Groningen) zijn vierde interland, maar zijn eerste optreden in bijna twee jaar tijd. Zijn laatste basisplaats dateerde zelfs alweer van 4 juni 2018, de 1-1 op bezoek bij Italië. ,,Het was lang geleden", zo toonde Hateboer na afloop tegenover de NOS historische besef. ,,Ik was blij dat ik me eindelijk weer kon laten zien.”