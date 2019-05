Hateboer: Je hebt Juve, Napoli en dan komen wij... Ongelooflijk!

,,Ik denk dat we het ook in de Champions League heel goed gaan doen’', zei Gasperini. ,,De jongens waren geweldig, buitengewoon. We hebben volledig terecht voor het eerst een plek in de Champions League veroverd. We konden hier alleen maar van dromen, maar nu is het echt.’'



Het is wel de vraag of Atalanta met Gasperini de Champions League in gaat. De 61-jarige Italiaan is in beeld bij AS Roma, dat een nieuwe trainer zoekt.