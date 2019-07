Harry Maguire: van ‘slabhead’ op een eenhoorn naar duurste verdediger ooit

Het is een kwestie van tijd voordat Harry Maguire zichzelf de duurste verdediger ter wereld mag noemen. Engelse media melden dat hij binnen afzienbare tijd wordt gepresenteerd bij Manchester United. Maar wie is eigenlijk deze 26-jarige cultheld van Leicester City?

Eind mei 2011 rinkelt plotseling de mobiel van Jacob Harry Maguire. Het dan pas net achttienjarige toptalent van Sheffield United kijkt op zijn schermpje: onbekend nummer. Eigenlijk heeft hij geen zin in telefoon, hij heeft nogal roerige en emotionele dagen achter de rug. Een paar dagen eerder, op maandag 23 mei, had hij namelijk de grootste domper van zijn nog prille carrière gekregen.

Met een bijzonder talentvolle jeugdploeg van Sheffield United stond hij die dag op Old Trafford in de FA Youth Cup-finale tegen Manchester United. De heenwedstrijd in eigen huis (2-2) had perspectief geboden, maar de return in Manchester ging kansloos met 4-1 verloren. De ploeg werd overklast door een elftal met spelers als Paul Pogba, Jesse Lingard én de Nederlandse aanvaller Gyliano van Velzen. Tot overmaat van ramp viel Maguire uit met een hersenschudding, hij heeft zelfs een nacht moeten doorbrengen in het ziekenhuis van Manchester.

Toch neemt hij de telefoon op, waarna hij denkt dat hij in de maling wordt genomen. De stem aan de andere kant van de lijn stelt zich voor als Sir Alex Ferguson, op dat moment nog altijd de manager van Manchester United. De clubicoon zat die maandagavond op de tribune van Old Trafford, raakte onder de indruk van Maguire, en leeft dus met hem mee. Ferguson vertelt de jongeling dat hij goed bezig is, hard moet blijven werken en er dan vast wel komt. Beduusd hangt Maguire op, een paar dagen later wordt er zelfs een Manchester United-shirt bij hem thuis bezorgd.

Bevestiging

Maguire breekt een seizoen later door bij Sheffield United, stapt later over naar Hull City en wordt nog een jaar verhuurd aan Wigan Athletic, voordat hij in 2017 de overstap maakt naar Leicester City, een jaar nadat The Foxes sensationeel Premier League-kampioen zijn geworden. Maar het belletje van Ferguson is hij nooit vergeten. Het geeft de dan nog wat onzekere Maguire de bevestiging dat hij op de juiste weg zit, Manchester United zit vanaf dat moment altijd ergens in zijn achterhoofd.

Langzaam maar zeker ontwikkelt Maguire zich in de jaren daarna tot een speler die ook daadwerkelijk ooit voor The Red Devils kan gaan spelen. Sterker nog: in de zomer van 2013 wil Fergusons opvolger David Moyes hem al halen, maar van een transfer komt het dan niet. Later schopt hij het tot de Engelse nationale ploeg, waarmee hij zelfs mag afreizen naar het WK 2018. Met The Three Lions bereikt hij de halve finale, de troostfinale gaat uiteindelijk verloren tegen België.

Het is tijdens het toernooi in Rusland dat hij zich voor het eerst écht laat zien aan het grote publiek, en niet alleen omdat hij in de met 2-0 gewonnen kwartfinale tegen Zweden de eerste goal voor zijn rekening neemt. Nog tijdens het WK gaat er bijvoorbeeld een foto viral waarop Maguire, samen met ploeggenoten Lingard en Jordan Pickford, in een zwembad op opblaasbare eenhoorns zit. Er worden zelfs oproepen gedaan om het beeld van de bonkige verdediger op het mythische wezen als nieuwe afbeelding op de briefjes van 50 pond te zetten. Na afloop van het WK zorgt de foto van Maguire, die thuis onthaald wordt door zijn doodgewone Engelse familie, voor ontroering.

In Engeland is Maguire een cultheld, die vooral opvalt door zijn omvangrijke hoofd. Het is iets waarmee iemand als collega-international Kyle Walker (Manchester City) hem via social media meer dan eens plaagt, ook teamgenoot Jamie Vardy noemt hem vaak slabhead (vrij vertaald: blokhoofd). Het lijdend voorwerp haalt er zijn schouders over op. ,,De grootte van mijn hoofd is de schuld van mijn vader”, zo sprak hij eens in een interview.

Nog los van zijn cultstatus is Maguire een meer dan degelijke verdediger, die het best tot zijn rechts met een ‘voetballende’ collega naast hem. Hij is rechtsbenig, maar speelt veelal links in het centrum. Met zijn 1 meter 94 ziet hij er soms wat onbeholpen uit, maar hij is opvallend technisch. Niet zelden dribbelt hij in, terwijl ook zijn cijfers voor wat betreft geslaagde tackles, intercepties en passing. Heel snel is hij niet, maar dat compenseert hij door goed positie te kiezen. Het is de vraag naast wie hij in Manchester komt te spelen. Victor Lindelöf lijkt de beste kandidaat, maar de club beschikt ook nog over Eric Bailly, Phil Jones, Chris Smalling, terwijl ook Marcos Rojo en Axel Tuanzebe centraal kunnen spelen.