Haps en Klaiber met Suriname naar Gold Cup: Feyenoord mist verdediger bij Europese start

Klaiber en Haps zijn slecht twee van de vele bekende namen in de Surinaamse Gold Cup-selectie, waar Ramon Leeuwin, Tjaronn Chery, Shaquille Pinas, Myenty Abena en Mitchell te Vrede niet toe behoren. Zij behoorden nog wel tot de voorlopige selectie van Natio, zoals de bijnaam van het Surinaamse voetbalteam luidt.



Het feit dat Haps geselecteerd is voor Suriname betekent ook dat hij de Europese start met Feyenoord moet missen. Feyenoord speelt op 22 juli in de tweede voorronde van de Conference League tegen FK Decic uit Montenegro of KF Drita uit Kosovo.



Het Gold Cup-toernooi begint voor Suriname op 13 juli met een wedstrijd tegen Jamaica. Op 17 juli volgt de wedstrijd tegen Costa Rica, waarna op 21 juli de derde groepswedstrijd wordt gespeeld. Die tegenstander wordt pas begin juli bekend als er nog voorrondes gespeeld worden.



Naast Klaiber en Haps bestaat de Surinaamse Gold Cup-selectie uit nog veel meer bekende namen. Onder anderen Warner Hahn, Damil Dankerlui, Ryan Donk, Kelvin Leerdam, Sheraldo Becker, Diego Biseswar en Florian Jozefzoon maken deel uit van de selectie van Gorré.