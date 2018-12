Halve wereld keek naar WK voetbal, 1.12 miljard mensen zagen de finale

Arnesen technisch directeur Anderlecht

20 december Anderlecht heeft Frank Arnesen aangesteld als technisch directeur. De club uit Brussel maakte vandaag de komst van de 62-jarige Deen bekend. Arnesen vertrekt per direct bij PSV, waar hij lid was van de raad van commissarissen, 3 januari is zijn eerste werkdag bij de Belgische recordkampioen.