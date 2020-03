Hall of Fame volgens Raimond van der Gouw: van Adams tot Schmeichel

Corona in Italië Nuytinck mag al lange tijd het huis niet uit: ‘Vrijwel niemand is hier op straat’

20 maart Het corona-virus heeft ook het voetbal in zijn greep. Vrijwel overal in Europa ligt de bal stil. En wachten Nederlandse spelers en trainers in spanning af wat er komen gaat. Onze rondgang vervolgen we vandaag in Italië bij Bram Nuytinck (29), verdediger van Udinese.