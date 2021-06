Halen Suriname en Curaçao het WK? Het wordt nu al spannend!

Door Tim Reedijk



Zowel Suriname als Curaçao mag geen moment verzwakken om de grote droom, het WK in Qatar, niet nu al uiteen te laten spatten. Beide landen zitten in een poule van vijf, waarvan alleen de winnaar zich kwalificeert voor de tweede ronde van de WK-kwalificatiecyclus.



De zes groepswinnaars binnen de CONCACAF (de voetbalbond voor Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben) komen elkaar daar tegen. De drie die daaruit overblijven, komen in de finaleronde terecht en dan pas stromen de grotere namen Mexico, Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras in. De top 3 uit die minicompetitie van acht kwalificeert zich voor het WK, terwijl de nummer 4 nog een escape heeft in de vorm van een play-off tegen een land uit een ander continent.