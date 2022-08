Hakim Ziyech mag weer dromen van WK: bondscoach Marokko ontslagen

,,Vanwege een meningsverschil gaan beide partijen uit elkaar", laat de bond in een persverklaring weten. ,,We bedanken Vahid Halilhodzic voor alles wat hij heeft bereikt, zoals plaatsing voor het WK met een getalenteerde, veelbelovende groep spelers. Van zijn kant wenst hij de nationale ploeg veel succes in de verdere toekomst.”

Marokko zit op het WK in Qatar in groep F met België, Kroatië en Canada. In 2018 slaagde Marokko er op het WK niet in om de groepsfase te overleven. Met Ziyech in het team werd er alleen tegen Spanje (2-2) een punt gepakt. Er werd verloren van Portugal (0-1) en Iran (0-1).