Haaland staat al op negen, Arsenal wint ook vijfde duel en Liverpool wint in 98ste minuut

Met videoErling Haaland is niet te stoppen. De 22-jarige Noor staat na vijf wedstrijden in de Premier League al op negen doelpunten. Vanavond maakte hij in 38 minuten al een hattrick namens Manchester City, dat met 6-0 won van Nottingham Forest.

Nathan Aké ontbrak bij Manchester City vanwege een blessure. Haaland kwam in juli voor 60 miljoen euro over van Borussia Dortmund, maar in de huidige markt lijkt dat een ‘koopje’ als hij in dit tempo blijft scoren. De 1,95 meter lange spits was zaterdag tegen Crystal Palace (4-2 winst) al goed voor drie doelpunten en maakte vanavond opnieuw een hattrick. Na 38 minuten had hij al drie keer gescoord. Met negen goals na vijf duels kent hij een betere start dan wie dan ook ooit in de Premier League. Sergio Agüero en Mick Quinn scoorden acht keer in de eerste vijf wedstrijden.

Na ruim een uur vond trainer Pep Guardiola het mooi geweest en haalde hij zijn aanwinst naar de kant, zodat Kevin de Bruyne zich nog even een halfuur mocht uitleven in het Etihad Stadium. In de tweede helft zorgden de Portugese back João Cancelo en de Argentijnse aanvaller Julián Álvarez (twee goals) nog voor de 4-0, 5-0 en 6-0 tegen Nottingham Forest, dat na 23 jaar terug is in de Premier League en deze zomer al 157 miljoen euro uitgaf aan nieuwe spelers.

Ter vergelijking: Manchester City gaf deze zomer 122 miljoen euro uit, maar verkocht voor liefst 159 miljoen euro. Oleksandr Zinchenko (35 miljoen euro) en Gabriel Jesus (52 miljoen euro) gingen naar Arsenal, dat na vijf speelrondes aan kop gaat met twee punten meer dan City. De ploeg van Pep Guardiola speelde tien dagen geleden met 3-3 gelijk bij Newcastle United en Arsenal liet dit seizoen nog geen punten liggen.

Arsenal wint weer nipt

Arsenal kwam vanavond in het Emirates Stadium na een halfuur op voorsprong via Gabriel Jesus. Zijn landgenoot Douglas Luiz maakte in de 74ste minuut uit een indraaiende corner de 1-1 namens Aston Villa. Bij de gelijkmaker werd Arsenal-keeper Aaron Ramsdale flink gehinderd door Villa-speler Boubacar Kamara, maar de arbitrage besloot dat het doelpunt geldig was. Er viel echter nog een derde Braziliaanse goal in het Emirates Stadium. Afgelopen zaterdag was Gabriel Magalhães de matchwinner tegen Fulham (2-1) en vanavond maakte Gabriel Martinelli in de 77ste minuut de winnende goal voor Arsenal, dat na vijf duels dus op vijftien punten staat.

Liverpool wint door late goal

Bournemouth speelde met 0-0 gelijk tegen Wolverhampton Wanderers. Na drie flinke nederlagen op rij (tegen Manchester City, Arsenal en Liverpool) werd coach Scott Parker ontslagen bij The Cherries, waar Marcos Senesi vanavond op de bank werd gehouden door interim-trainer Gary O’Neil. De derby tussen West Ham United en Tottenham Hotspur eindigde in 1-1 in het London Stadium.

Dat leek ook de eindstand te worden op Anfield, waar Liverpool zaterdag nog met 9-0 won van Bournemouth. Alexander Isak maakte in de 38ste minuut de 0-1 voor Newcastle United, dat de Zweedse spits afgelopen week voor liefst 75 miljoen euro overnam van Real Sociedad. Roberto Firmino maakte na een uur de 1-1, maar daar leek Liverpool lange tijd genoegen mee te moeten nemen.

Newcastle United was daarna vooral druk met tijdrekken, maar dat kwam de ploeg van Eddie Howe uiteindelijk duur te staan. Het Portugese talent Fábio Carvalho (gisteren 20 jaar geworden) maakte in de 98ste minuut na een corner toch nog de 2-1, door van dichtbij via de onderkant van de lat raak te schieten. Sven Botman bleef de hele wedstrijd op de bank, Virgil van Dijk deed wel de hele wedstrijd mee.

Liverpool was bij een gelijkspel al negen punten achter koploper Arsenal gekomen na vijf speelrondes. Nu staat de kampioen van 2020 op de vijfde plaats met acht punten, waarmee de achterstand op Arsenal zeven punten is. Newcastle United staat op de elfde plaats met zes punten.

