Haaland rekent op assists van Malen: ‘Anders word ik boos op hem’

In gesprek met het Duitse Sky Sports gaf Haaland aan blij te zijn met de komst van Malen. ,,Ik hoop dat we samen gaan spelen. Het is aan hem om het verschil te maken voor ons. Donyell moet ons een positieve energie bezorgen en hij zal moeten leveren, want Dortmund is een grote club.’’ Bij het Noorse doelpuntenfenomeen kan Malen op één manier in ieder geval niet meer stuk. ,,Ik heb tegen hem gezegd dat hij me veel assists moet geven, anders word ik boos op hem’’, grapte Haaland.

Haaland lijkt ook komend seizoen het geel-zwarte tricot van Dortmund te dragen. ,,Ik heb de laatste dagen niets meer gehoord van mijn zaakwaarnemer’’, antwoordde de spits desgevraagd op vragen over zijn toekomst. ,,Ik hoop dat de geruchten niet kloppen, want 175 miljoen euro is heel veel geld voor één speler. Ik heb het heel goed naar mijn zin in Duitsland.’’

Met Malen moet hij de komende jaren voor een karrevracht aan doelpunten gaan zorgen. De 22-jarige Nederlander was sinds zijn debuut voor PSV in 2018 goed voor 55 goals in 116 optredens. Namens het Nederlands elftal was hij in dertien interlands tweemaal trefzeker.

Volledig scherm Donyell Malen in het shirt van Borussia Dortmund. © ED