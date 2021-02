Haaland eist met werelddoelpunt hoofdrol op in eenvoudig gewonnen Kolhlenpott derby

Opnieuw tegenval­ler voor Van de Beek bij Manchester United

17 februari Donny van de Beek ontbreekt in de selectie van Manchester United voor de uitwedstrijd in de Europa League tegen Real Sociedad. Volgens coach Ole Gunnar Solskjaer heeft de oud-Ajacied last van een spierblessure. Aanvaller Edinson Cavani blijft om dezelfde reden thuis.