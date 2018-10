‘Guti en Solari kandidaten om Lopetegui op te volgen bij Real Madrid’

Lopetegui tekende op dinsdag 12 juni, twee dagen voor de start van het WK in Rusland, een driejarig contract als coach van Real Madrid. Zo succesvol als Lopetegui was als bondscoach van Spanje (14 overwinningen, 6 gelijke spelen en 0 nederlagen), zo dramatisch verloopt zijn periode bij Real Madrid. De Spaanse topclub won afgelopen seizoen voor de vierde keer in vijf jaar tijd de Champions League, maar begon het seizoen met een 4-2 nederlaag tegen Atlético Madrid in de strijd om de UEFA Super Cup. In de Champions League werd al met 1-0 verloren bij CSKA Moskou en in de Spaanse competitie zijn de resultaten al helemaal bedroevend: vier overwinningen, twee gelijke spelen en al drie nederlagen. Gisteren verloor Real Madrid opnieuw in La Liga. Levante was met 1-2 te sterk in Estadio Santiago Bernabéu.

Enquete poll Julen Lopetegui verdient langer de tijd bij Real Madrid Ja, hij is pas net drie maanden bezig

Nee, deze klus is niks voor hem

Nee, Guti of Solari past beter bij Real Madrid Julen Lopetegui verdient langer de tijd bij Real Madrid Ja, hij is pas net drie maanden bezig (53%)

Nee, deze klus is niks voor hem (38%)

Nee, Guti of Solari past beter bij Real Madrid (9%)

Volgens de Madrileense sportkrant Diario AS is oud-speler Guti de belangrijkste kandidaat om Lopetegui op te volgen bij Real Madrid. De 41-jarige José María Gutiérrez Hernández (voetbalnaam Guti) speelde tussen 1995 en 2010 liefst 542 wedstrijden op het middenveld van Real Madrid. De begaafde linkspoot was na de afgelopen jaren succesvol als jeugdtrainer bij Real Madrid, maar koos afgelopen zomer voor een stap naar zijn andere oude club, Besiktas. Daar is hij nu assistent van hoofdtrainer Şenol Güneş. Guti heeft dus nog geen ervaring als hoofdtrainer, maar Zinedine Zidane was ook nog redelijk onervaren toen hij op 4 januari 2016 de taken van Rafael Benítez overnam bij de hoofdmacht van Real Madrid. Hij loodste Real Madrid vervolgens naar drie Champions League-zeges in tweeënhalf jaar. Kort na de gewonnen finale tegen Liverpool stapte Zidane verrassend op.

Volgens Marca, die andere grote sportkrant in Madrid, is d 42-jarige Argentijn Santiago Solari juist de belangrijkste kandidaat voor de opvolging van Lopetegui. Ook Solari is oud-speler van Real Madrid, waar hij tussen 2000 en 2005 tot 131 wedstrijden kwam. De elfvoudig international van Argentinië is nu coach van Real Madrid Castilla, het beloftenteam van De Koninklijke dat tussen juni 2014 en januari 2016 onder leiding stond van Zidane. Real Madrid Castilla staat nu tweede in de Segunda B (groep 1 van de 4), het derde niveau in Spanje.