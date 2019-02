Günes na vijftien jaar terug als bondscoach van Turkije

Günes was bondscoach van Turkije tussen 2002 en 2004. Günes werd met Turkije derde op het WK van 2002 in Zuid-Korea en Japan.

Günes was daarom de droomkandidaat voor de functie die vacant was na het vertrek van Mircea Lucescu op 11 februari. Het contract met de 73-jarige Roemeen is volgens de bond in goed overleg en met wederzijdse instemming ontbonden.

De Roemeen slaagde er niet in om Turkije in groep B van de Nations League te houden. Daarvoor was Lucescu er ook niet in geslaagd om zich met Turkije te plaatsen voor het WK van 2018 in Rusland.