Gündogan legt lat hoog: ‘City moet minstens 100 punten halen’

De ploeg van Pep Guardiola haalde 100 punten in seizoen 2017-2018 en het jaar erop 98 punten, waarbij City Liverpool één punt voorbleef. In het afgelopen seizoen konden de spelers van Guardiola dat niveau niet vasthouden en kwamen ze slechts tot 81 punten achter landskampioen Liverpool.

,,We maakten vorig seizoen de meeste doelpunten en doelman Ederson zorgde voor de meeste wedstrijden zonder tegendoelpunt. Maar we moeten ons verbeteren, want we verloren te veel wedstrijden”, zei Gündogan.