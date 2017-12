Guerrero vecht lange schorsing aan bij CAS

Guerrero en de Peruaanse voetbalbond FPF hebben steeds ontkend schuldig te zijn. De voetbalbond verklaarde vorige week nog dat Guerrero coca-thee had gedronken. De niet-verboden drank op basis van cocabladeren is als koffie voor miljoenen Peruvianen. Advocaat Fida Fida: ,,We zijn verrast én teleurgesteld over de beslissing van de FIFA. Mijn cliënt heeft steeds gezegd niet schuldig te zijn. Bovendien is de gevonden concentratie benzoylecgonine dusdanig laag, dat dat alleen maar kan voortkomen na het drinken van coca-thee. We gaan in beroep tegen de beslissing van de FIFA en op zoek naar gerechtigheid. Wij zijn voor fair play én een eerlijke sport.''



Peru is volgend jaar bij het WK voetbal ingedeeld met Frankrijk, Denemarken en Australië in Groep C.