Guardiola waarschuwt City: Winnen van Liverpool, anders titel verkeken

Zijn collega-trainer bij Liverpool, Jurgen Klopp, wil intussen nog niets weten van een landstitel. ,,Ik ben niet de slimste persoon op deze aarde, maar ik ben echt geen idioot. Het is totaal onbelangrijk hoeveel punten je voor staat in december. Als we straks een keer verlies dan is de krantenkop: ‘zijn ze nerveus?’,” reageerde hij na de indrukwekkende 5-1 zege van zaterdag op Liverpool.



In dat duel oogste Georginio Wijnaldum veel lof. De Nederlandse middenvelder speelde aan de zijde van Fabinho ijzersterk op het middenveld en vocht meer duels uit (14 waarvan 71,4 procent gewonnen) dan wie ook op het veld. Toch kreeg Klopp na afloop de vraag of Wijnaldum ‘onder de radar’ opereerde. ,,Onder de radar?! Hij is een fantastische speler", reageerde Klopp verbaasd tegenover de Liverpool Echo. ,,Hij combineert vele aspecten van het spel. In een-tegen-een-situaties kan hij de bal geweldig afschermen en meteen doorspelen. Ik weet ook niet op hoeveel posities hij uit de voeten kan. Ook als één van twee controlerende middenvelders was-ie erg goed. Gini is gewoon in vorm.”



BBC-analist Gareth Crook sluit zich aan bij Klopp. Hij geeft Wijnaldum een plek in zijn elftal van de week. ,,Wijnaldums optreden tegen Liverpool is één van de redenen waarom Liverpool soeverein aan kop gaat. De staande ovatie die hij kreeg toen Wijnaldum na 78 minuten naar de kant ging zegt alles. Klopp zou er goed aan doen hem in een wollen dekentje te wikkelen tot aan de kraker van donderdag tegen City.”