Guardiola verzucht: ‘Nu we gewonnen hebben, zijn we weer geniaal’

City startte zonder zijn aanvallers Gabriel Jesus en Sergio Agüero. Trainer Guardiola koppelde Bernardo Silva naast Kevin de Bruyne in het centrum van de aanval en koos voor de snelle buitenspelers Raheem Sterling en Riyad Mahrez. ,,Zo wonnen ze vorig jaar ook met 5-0 van Chelsea", zei Solskjaer die zijn ploeg bij rust al met 0-3 zag achterstaan. ,,We waren hier op voorbereid maar kwamen overal te laat en deden het niet goed. In de tweede helft speelden we een stuk beter met Nemanja Matic als invaller, maar het was niet voldoende. We missen best wel wat spelers maar dat mag geen excuus zijn."



City was zo veel beter dat het bij rust eigenlijk met 0-5 had moeten voorstaan Toch probeerde de winnende trainer Pep Guardiola de euforie over het optreden van zijn ploeg te temperen. ,,Nu hebben we weer een masterclass gegeven", lachte hij. ,,Maar ik ben benieuwd wat diezelfde mensen gezegd hadden toen ze ze zagen dat wij zonder Sergio Agüero en Gabriel Jesus gingen beginnen. Nu we gewonnen hebben, zijn we weer geniaal. Zo gaat dat. Ik denk dat we vooral hebben kunnen voorkomen dat zij succesvol konden counteren. United blijft een goede ploeg. We hebben met 3-1 gewonnen maar staan nog lang niet in de finale. Natuurlijk kunnen zij nog terugkomen."