Guardiola verguld met record bij Manchester City: ‘Ik ben zó trots!’

Daarmee is hij nu de langdurige recordhouder Les McDowall voorbij. De Brit had City tussen 1950 en 1963 onder zijn hoede en leidde als trainer de ploeg in 592 duels. Guardiola zat in Londen tegen Chelsea voor de 303e keer op de bank bij de ploeg uit Manchester, waar hij in 2016 aan de slag ging.

McDowall won in zijn periode bij City slechts één beker, de FA Cup in 1956. Guardiola is in Manchester al goed voor acht hoofdprijzen. ,,Ik ben zó trots”, zei de Spanjaard na de zege op Chelsea. “Een beetje op mezelf, maar vooral op de club. We hebben op Stamford Bridge gewonnen van de regerend kampioen in de Champions League. Mijn spelers waren geweldig in deze wedstrijd.”

Volledig scherm Pep Guardiola. © Reuters

Gabriel Jesus maakte in de 53e minuut het beslissende doelpunt in Londen. Eind vorig seizoen stonden de twee clubs tegenover elkaar in de finale van de Champions League, toen won Chelsea met 1-0.

Tim Krul

Norwich City wacht in de Premier League nog altijd op het eerste punt. Ook de zesde competitiewedstrijd ging verloren. De wedstrijd bij Everton eindigde in 2-0. Namens de thuisclub passeerden Andros Townsend (strafschop) en Abdoulaye Doucouré doelman Tim Krul.

Everton verloor vorig weekeinde ruim bij Aston Villa (3-0) en werd afgelopen dinsdag door Queens Park Rangers uitgeschakeld in de League Cup via strafschoppen. Dankzij de vierde competitiezege kwam de club van technisch directeur Marcel Brands op 13 punten, evenveel als Manchester United, Chelsea, Manchester City en Liverpool. De laatste club begint om 18.30 uur aan de uitwedstrijd tegen Brentford en kan alleen aan kop komen.

Leeds United verloor op eigen veld van West Ham United (1-2). Crysencio Summerville viel in de extra tijd nog bij de thuisploeg in, kort nadat Michail Antonio de bezoekers op 1-2 had gezet. De Rotterdamse spits kon een nederlaag voor Leeds niet voorkomen.

Volledig scherm Andros Townsend scoort vanaf elf meter tegen Tim Krul. © REUTERS

Leicester City speelde op eigen veld gelijk tegen Burnley: 2-2. Jamie Vardy vervulde een opvallende rol bij de thuisclub. Hij kwam eerst tot scoren in eigen doel, maar was daarna twee keer trefzeker aan de andere kant. Bij Burnley bleef Erik Pieters op de bank.

Het duel tussen Watford en Newcastle United leverde evenmin een winnaar op: 1-1.