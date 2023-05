Guardiola niet bezig met revanche Manchester City, maar met halen finale: ‘Gaan die een keer bereiken en winnen’

Manchester City-coach Pep Guardiola liet maandagavond weten dat zijn ploeg niet in Madrid is voor revanche. ,,Dit is gewoon opnieuw een kans”, zei de Spanjaard, die vorig seizoen door Real Madrid werd uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League.

,,Wat gebeurd is in het verleden, ligt in het verleden”, zei Guardiola een dag voor het eerste duel in de halve finale met de titelhouder uit Madrid. ,,Vorig seizoen hebben we alles, meer dan alles gedaan om de finale te bereiken, maar het was niet genoeg. Je moet de tegenstander verslaan als je de mogelijkheid krijgt. We hebben dat geleerd. Dit is een nieuw jaar, een ander doel.”

,,We speelden vorig seizoen een buitengewone wedstrijd in Manchester en een goede wedstrijd hier", herinnerde Guardiola zich. Real Madrid sleepte door twee treffers van Rodrygo echter een verlenging eruit in Madrid, waarin Karim Benzema voor de thuisploeg scoorde uit een strafschop.

Volledig scherm Karim Benzema na zijn doelpunt in de halve finale van vorig jaar tussen Real Madrid en Manchester City. © ANP / EPA

Vol vertrouwen staat de ploeg uit Manchester opnieuw in de halve finale. ,,Er komt een keer dat we de finale halen en die winnen”, zei Guardiola. ,,Om deze competitie te winnen moet je de beste teams verslaan en Madrid is het beste team in deze competitie in het afgelopen decennium.”

Manchester City speelt in Madrid zonder verdediger Nathan Aké. De international raakte afgelopen zaterdag geblesseerd in de wedstrijd tegen Leeds United en is niet meegereisd naar de Spaanse hoofdstad.

