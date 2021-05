Guardiola gefileerd na CL-dreun: ‘Hij is in de war, tegen het arrogante aan: dit is zijn schuld’

De Engelse kranten zijn zondagochtend bepaald niet mals over Manchester City-manager Pep Guardiola. Vanuit alle kanten klinkt dat de nederlaag in de Champions League-finale de schuld is van de Spanjaard, die (weer) een totaal verkeerd plan had bedacht.

Chelsea was zaterdagavond in Porto de underdog tegen Man City, maar ging er wel met de 0-1 zege vandoor, dankzij een goal van Kai Havertz. The Times zoomt in op een tactische keuze van City-manager Guardiola, die volledig verkeerd uitpakte. ,,Hij gokte, door Fernandinho niet op te stellen op het middenveld. Hij wilde vuur bestrijden met flair, dacht dat hij Chelsea kon bestrijden zonder balveroveraar. Dat is een dure misrekening geweest, een beslissing die tegen het arrogante aan zit. N’Golo Kanté had het middenveld in handen.”

Dat vond ook analyticus Nigel de Jong, die bij BeIN Sports was aangeschoven. ,,Weet je wat in mijn ogen het verschil maakte vandaag? Het feit dat Kanté meedeed. Ik zag hem, in die controlerende rol op het middenveld, en dacht: dat is precies wat ieder team ter wereld nodig heeft. Of je nou Manchester City bent, of Barcelona, of welk elftal dan ook: dat moet je hebben. Hij heeft het middenveld van City volledig gesloopt.”

Ook The Guardian bespreek de mislukte plannen van Guardiola, de krant stelt zelfs dat hij ‘in de war’ moet zijn geweest. ,,De man die wordt gezien als hét tactische brein in zijn tijd koos voor een team dat haperde. Oh Pep... Je doet het jezelf elke keer aan. Dit is weer jouw schuld, en dat moet pijn doen. Alle credits aan Chelsea, dat het laatste halfjaar een winnende machine is geworden. Maar bij Guardiola staken twijfel, onzekerheid en een beschadigende obsessie weer de kop op. Dat gebeurde hem al vaker in belangrijke CL-wedstrijden, waarin het telkens mis ging.”

De BBC concludeert hetzelfde, al krijgt Chelsea-manager Thomas Tuchel ook applaus. ,,Zijn masterclass laat Guardiola in wanhoop achter", schrijft het medium. ,,Pep koos voor elf spelers die hij nog nooit allemaal samen had laten spelen en ontnam zijn elftal de kracht die het zo speciaal maakt. Aan de andere kant heeft Tuchel het zelfvertrouwen, het geloof en de organisatie helemaal teruggebracht bij Chelsea. Hij liep rond met een lach die vermoedelijk alleen operatief van zijn gezicht te krijgen is.”

Overigens werd Guardiola zelf na afloop ook gevraagd of hij vond dat hij fouten had gemaakt. ,,Ik heb de best mogelijke ploeg geformeerd”, zei de Spanjaard. ,,Net als zoals ik dat deed in de halve finales tegen Paris Saint-Germain en in de kwartfinales tegen Borussia Dortmund. Ik heb de spelers uitgekozen waarmee we de grootste kans hadden om te winnen. De spelers weten dat zelf ook.”