Guardiola: De Bruyne onmisbaar voor City

De Bruyne kwam dit seizoen door blessureleed weinig in actie, maar was vorig seizoen een van de sleutelspelers bij City. ,,Hij speelde ongelooflijk veel wedstrijden met het WK erbij en ik hoop dat hij ons in de tweede seizoenshelft kan helpen, want we hebben hem nodig. Hij kan ons de creativiteit bezorgen als het erop aankomt'', aldus Guardiola, die een uitstekende De Bruyne zag tegen Rotherham. ,,Hij was heel goed, creëerde kansen en toonde het spelinzicht dat zovelen niet hebben. Ook is hij weer fris in zijn benen en hoofd.''

Manchester City staat tweede in de Premier League, vier punten achter koploper Liverpool.