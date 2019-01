Guardiola blijft hoopvol na nederlaag: ‘Ik hou van mijn spelers’

Manchester City ging gisteravond verrassend met 2-1 onderuit bij laagvlieger Newcastle United, terwijl de kampioen van vorig seizoen na 25 seconden nog op voorsprong kwam door een goal van spits Sergio Agüero. Liverpool kan vanavond zeven punten los komen aan kop in de Premier League, al moet daarvoor op Anfield wel worden gewonnen van Leicester City. ,,Zeven punten zijn veel punten,” gaf Guardiola toe na de nederlaag in Newcastle, die ook betekende dat City het recordaantal punten van 100 van vorig seizoen niet meer kan evenaren. ,,Het voordeel van Liverpool is niet gigantisch, maar we zullen nu wel heel veel wedstrijden moeten gaan winnen. Dat besef was er en is er nu nog meer. Maar als we als club willen blijven strijden voor het hoogst haalbare, zullen we de uitdaging moeten accepteren. Het is pas januari en er zijn nog veel prijzen en punten om voor te spelen.”

Prestige

Guardiola toonde ook sympathie voor zijn spelers, die kapot waren van de onverwachte nederlaag in Newcastle. ,,Ik hou van deze spelers, het is een ongelooflijke groep spelers. Ze hebben mij alle prestige gegeven die ik in Engeland heb. Ik weet hoe mijn spelers zich nu voelen en ik sta dicht bij hen en bij hen,” zei de Catalaanse coach. ,,Soms gaat alles je kant op en soms doen niet. We hadden net acht wedstrijden op rij gewonnen en 30 keer op rij gescoord zonder tegendoelpunt.”

Toch was Guardiola ook kritisch over het optreden van zijn team in Newcastle: ,,Ons spel was traag, we hebben ons niet volledig op de tegenstander gestort na die vroege goal. Het was zeker niet onze beste avond. We verloren veel tweede ballen, we waren niet agressief genoeg en daarom konden we niet winnen. We hadden niet het ritme dat we nodig hebben om de tegenstander onze wil op te leggen.”