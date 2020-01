Guangzhou R&F heet ‘de heer’ Van Bronckhorst welkom

Van Bronckhorst is de opvolger van Dragan Stojkovic, die vrijdag afscheid nam van de club. Hij was vier jaar in functie. De laatste twee seizoenen verliepen teleurstellend in sportief opzicht (tiende en twaalfde plaats in de eindstand). Onder leiding van Van Bronckhorst wil Guangzhou R&F terugkeren in de bovenste regionen van de Chinese Super League.