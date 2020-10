Grote zorgen bij FC Barcelona: hoe eventueel bankroet te voorkomen?

Door Edwin Winkels



De spelers van FC Barcelona hebben het voor het kiezen. Of ze gaan nu, deze week nog, akkoord met een salarisverlaging van 30% voor de rest van dit seizoen, of de kans is groot dat ze vanaf januari hun maandelijkse wedde, in veel gevallen meer dan een miljoen euro, helemaal niet meer ontvangen.



Het Catalaanse radiostation Rac1, doorgaans een betrouwbare bron, kwam deze zaterdag met het bericht dat uitstel van betaling of zelfs een faillissement dreigt voor de club als voor 5 november geen akkoord met de spelers wordt bereikt. Vier spelers, onder wie Frenkie de Jong, hadden vorige week al een voorstel geaccepteerd, omdat hun huidige salarisverlaging gepaard gaat met een verlenging en verbetering van hun contract.