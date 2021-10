Grote zorgen bij Chelsea om enkelblessure Lukaku

VIDEO Matig Barcelona boekt dankzij Piqué broodnodi­ge zege in Champions League

20 oktober FC Barcelona heeft na twee ontluisterende nederlagen eindelijk de eerste overwinning in de Champions League te pakken. In een zeer matig duel in Camp Nou werd Dinamo Kiev met 1-0 verslagen. Matchwinner Gerard Piqué werd op 34-jarige leeftijd de oudste doelpuntenmaker ooit voor Barcelona in de Champions League.