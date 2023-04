Grote onrust bij Feyenoord-opponent AS Roma: justitie op de stoep, directeur ontslagen

Opperbest is de stemming op het trainingsveld bij AS Roma, dat toewerkt naar de return tegen Feyenoord. Achter de schermen is dat heel anders, nu de club onder het vergrootglas van justitie ligt.

Sterspeler Paulo Dybala wiens blessure alleszins lijkt mee te vallen, aanvoerder Lorenzo Pellegrini die na een maandenlange droogte eindelijk weer eens scoort, een comfortabele voorsprong van vijf punten in de race om Champions League-deelname: sportief gezien heeft AS Roma wel eens mindere tijden gekend dan de afgelopen paar dagen. De soepele 3-0 zege op Udinese bood trainer José Mourinho zondag ook nog de gelegenheid om Georginio Wijnaldum na een uurtje rust te gunnen, allicht met het idee om hem donderdagavond wél een basisplaats te geven tegen zijn eerste profclub, anders dan vorige week in Rotterdam.

Tegenover de opperbeste sfeer op het trainingsveld, waar Dybala zich gisteren voor het eerst weer tussen zijn medespelers meldde sinds hij geblesseerd en hoofdschuddend het veld van de Kuip verliet, staat bij Roma een grafstemming op de burelen van de clubleiding. Daar werden eerder deze maand documenten in beslag genomen, in een grootschalig onderzoek naar transferfraude. Gelijktijdig gebeurde dat bij aartsrivaal Lazio en bij Salernitana, de club van oud-Feyenoorder Tonny Vilhena.

Dat onderzoek loopt al langer en heeft inmiddels vertakkingen naar tal van clubs. Juventus is daarbij de vermeende spin in een web van dubieuze samenwerkingen. De recordkampioen kreeg eerder dit seizoen al vijftien punten in mindering, omdat de sportrechter bewezen achtte dat de club gekochte en verkochte spelers structureel veel te duur beoordeelde om zo zijn ­balans op orde te krijgen. Tegen die straf loopt overigens nog een herzieningsverzoek, zoals er omgekeerd ook nieuwe aantijgingen tegen Juve worden onderzocht.

Maar ook de handel en wandel van andere clubs wordt dus bekeken, want voor het systeem van de zogeheten plusvalenze (waardevermeerdering op vaste activa) zijn altijd twee partijen nodig. Justitie in Napels houdt in dit verband onder meer de transfer van Serie A-topscorer ­Victor Osimhen ­tegen het licht. En onlangs kwamen opsporings­ambte­naren dus ook langs bij Roma en Lazio, naast Juventus de twee andere clubs die aan de Italiaanse beurs genoteerd zijn. Toeval zal dat vast niet zijn: het OM wil Juve en een grote groep ex-bestuurders van die club in een strafrechtelijk proces onder meer aanklagen wegens ‘het verstrekken van valse informatie door een beursgenoteerde onderneming’.

Het is nog veel te vroeg om te concluderen dat dat ook Roma’s voorland is, maar duidelijk is wel dat de giallorossi er in deze fase alles aan doen om zo coöperatief en transparant mogelijk naar buiten te treden. „We hopen dat er zo snel mogelijk volledige duidelijkheid komt in deze zaak”, aldus een statement.

De onrust achter de schermen wordt nog versterkt door het plotselinge ontslag van algemeen directeur Pietro Berardi, maandagavond. Een symbolisch ‘offer’ om schoon schip te maken na mogelijke malversaties? Dat ligt voor de hand, maar volgens Italiaanse media staat het vertrek van Berardi toch echt los van het onderzoek naar transferfraude. De algemeen directeur - namens Roma de vooruitgeschoven pion in slepende onderhandelingen met de gemeente over een nieuw stadion en daags na zijn ontslag al opgevolgd door Lina Souloukou - zou simpelweg ‘een verschil van inzicht’ hebben gehad met Dan Friedkin, de allesbepalende Amerikaanse grootaandeelhouder en voorzitter.

Donderdagavond zal Friedkin alle bestuurlijke strubbelingen even parkeren, als hij (doorgaans geflankeerd door zijn zoon en vicepreses Ryan) plaatsneemt op het ereterras van het uitverkochte Stadio Olimpico. Dit zijn de zinderende avonden waarvoor de miljardair het doet, dit is waarom hij drie jaar geleden voor zo'n 700 miljoen euro ruim 86 procent van alle Roma-aandelen kocht. De kopzorgen krijgt hij er gratis bij.