Gross-effect blijft uit bij Schalke 04, negatief record nu erg dichtbij

Door treffers van Matteo Guendouzi, Jhon Cordoba en invaller Krzysztof Piatek slaagde Schalke er namelijk wederom niet in om drie punten bij te schrijven. Die Königsblauen zijn nu al dertig achtereenvolgende competitieduels zonder zege. De laatste keer dat Schalke wist te winnen in de competitie was op 17 januari 2020, destijds met 2-0 in het thuisduel met Borussia Mönchengladbach.

Negatief Bundesliga-record

Zo dreigt Schalke definitief een negatief Bundesliga-record te gaan evenaren. In het seizoen 1965/1966 noteerde Tasmania Berlin namelijk 31 duels op rij zonder zege op het hoogste niveau in Duitsland. De ploeg uit Berlijn, dat tegenwoordig actief is in de Oberliga Nordost, heeft het record al 55 jaar in handen. Maar voor hoelang nog is de vraag?