Groenen aan kop met United na winst op Roord, Miedema en Van de Donk

Het was ook nog eens een verdiende zege, want de kansenverhouding in Leigh was 23-9 in het voordeel van United. Engels jeugdinternational Ella Toone (21) maakte in de 83ste minuut de winnende goal voor Manchester United na goed voorbereidend werk van Jessica Sigsworth.



Manchester United gaat aan kop met 16 punten na zes duels, een punt meer dan Arsenal. Het team uit Londen had de eerste vijf wedstrijden allemaal overtuigend gewonnen (doelsaldo is nu 29-5), maar staat nu dus tweede. Titelverdediger Chelsea staat op een derde plaats en heeft net als Everton dertien punten.