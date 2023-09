Griekenland moet blijven hopen op misstap Oranje ondanks ruime zege op Gibraltar

Met video Lamine Yamal (16) debuteert met doelpunt voor Spaanse ploeg, Luka Ivanusec scoort voor Kroatië

Lamine Yamal heeft vanavond geschiedenis geschreven. Het nieuwe wonderkind van FC Barcelona, die in de zomer 16 jaar werd, scoorde vanavond bij zijn debuut in de nationale ploeg van Spanje. In de stromende regen in Tbilisi tekende hij een kwartier voor tijd op aangeven van Nico Williams voor de 1-7 eindstand.