Grensrechter die Haaland om handtekening vroeg in eigen land geschorst

Van ‘koude voeten’ tot ‘geen echt stadion’: de meest bizarre excuses van Jürgen Klopp op een rij

8 april Liverpool ging dinsdag in de eerste kwartfinale van de Champions League met 3-1 onderuit in en tegen Real Madrid. Coach Jürgen Klopp wees achteraf onder meer naar het stadion. Een opvallende verklaring en voor de Engelse krant ‘Daily Mail’ het sein om de meest bizarre excuses van de Duitse topcoach te noteren sinds hij in 2015 bij The Reds neerstreek.