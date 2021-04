Grensrechter betrapt bij vragen handtekening Haaland: ‘Kinderachtig’

Wat zegt de rest van Europa eigenlijk over Qatar?

31 maart Er is al veel gezegd over het statement van het Nederlands elftal over het WK in Qatar. Van ‘te laat’ tot ‘te karig’ en ‘dit moet je niet aan voetballers overlaten’. Hoe leeft dit onderwerp in de andere grote Europese voetballanden? Van verhitte discussie en de luide roep om een boycot tot oorverdovende stilte.