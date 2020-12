Grandioze dag voor Lieke Martens: hattrick én curieuze goal tijdens monsterzege Barça

VideoLieke Martens heeft zich bij haar club Barcelona zaterdagmiddag op schitterende wijze laten zien. De aanvalster van de Oranje Leeuwinnen was tegen Santa Teresa (9-0 winst) goed voor drie goals, waarvan één even curieuze als fraaie.

De vrouwenploeg van Barcelona wervelde voorbij de tegenstander, die onderin de middenmoot staat. Bij rust stond het namelijk al 8-0 (!) voor de Catalanen, mede dankzij drie treffers van Martens. Ze was goed voor de 2-0, de 3-0 en de 4-0. Met name die laatste goal was schitterend. Bedoeld of onbedoeld schoot ze de bal vanaf de rechterflank ineens in de verre hoek (zie video).

De aandacht ging in die eerste helft ook zeker uit naar Martens’ ploeggenote Jenifer Hermoso: zij was goed voor vier goals. De achtste goal kwam daarna op slag van rust van de voet van Mariona Caldentey. Dat Barcelona het daarna rustig aan kon doen, bleek wel: Martens en Hermoso werden na een uur gewisseld, terwijl Caldentey zelfs in de rust al werd vervangen. De eindstand werd overigens 9-0 door Asisar Lamina Oshoala.

Topscorer aller tijden

Hermoso mag zich nu de topscorer aller tijden noemen bij de voetbalsters van Barcelona. De 30-jarige aanvalster nam het record over van Sonia Bermúdez, die 123 goals maakte voor de Catalaanse vrouwen. Hermoso staat nu op 125 treffers. Ze keerde vorig jaar terug bij Barcelona, nadat ze tussen 2013 en 2017 al voor de club had gespeeld. Hermoso kwam daarna uit voor Paris Saint-Germain en Atlético Madrid.

Barcelona heeft in La Liga alle wedstrijden gewonnen en staat onbedreigd aan kop. Martens en co komen nu naar Eindhoven voor het eerste duel met PSV in de Champions League, woensdag op De Herdgang. Een week later is de return in het Estadi Johan Cruyff.

Lieke Martens in actie namens FC Barcelona. © ANP/VI Images