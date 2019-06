Granada na twee jaar afwezigheid terug in La Liga

Met nog één wedstrijd te spelen heeft nummer twee Granada (achter het al gepromoveerde Osasuna) door het gelijkspel op Mallorca nu vijf punten voorsprong op de achtervolgers. Granada pakte maar nips een punt: Fede San Emeterio scoorde een minuut voor tijd de gelijkmaker.



Nu Osasuna en Granada zeker zijn van een plek in La Liga volgend seizoen, is er nog één ticket over. Dat ticket wordt vergeven in de play-offs. Málaga, Albacate en Real Mallorca zijn daar al zeker van, Deportivo La Coruña, Cádiz DC en Real Oviedo strijden in de laatste speelronde om de laatste play-offs-plek.



Girona FC, SD Huesca en Rayo Vallecano degradeerden dit seizoen uit La Liga.