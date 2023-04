Graham Potter kost Chelsea 92 miljoen euro in zeven maanden, Nagelsmann genoemd als opvolger

Bruno Saltor, drie jaar geleden nog rechtsback bij Brighton, blijft wel aan bij Chelsea en staat voorlopig voor de groep als interim-trainer. Chelsea krijgt dinsdagavond al Liverpool op bezoek op Stamford Bridge. Eerder vandaag werd ook Brendan Rodgers al ontslagen bij nummer negentien Leicester City, waarmee twaalf van de twintig clubs in de Premier League nu al hun trainer hebben ontslagen dit seizoen. Vorige week werd ook Antonio Conte al ontslagen bij Tottenham Hotspur, waarmee ook de nummer vijf van de Premier League op zoek is naar een nieuwe trainer.



Potter won slechts twaalf van zijn 31 wedstrijden als coach van Chelsea. Daarnaast waren er acht gelijke spelen en elf nederlagen. In de Premier League staat de club uit Londen zeer teleurstellend op de elfde plaats met slechts 38 punten na 28 wedstrijden. Chelsea gaf dit seizoen liefst 612 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar scoren bleef altijd een groot probleem. In de zomer werd al 282 miljoen euro uitgegeven, in januari volgde nog eens flink wat aankopen voor de totale som van 330 miljoen euro.

Een scorende spits ontbrak echter nog altijd nadat João Félix, Mikhailo Mudryk, Noni Madueke, Enzo Fernández, David Fofana en Benoît Badiashile waren gearriveerd in het westen van Londen. Hakim Ziyech speelt in zijn derde seizoen bij Chelsea slechts een kleine bijrol, met een assistje en nog geen treffer in negentien (veelal korte) optredens.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Het doelsaldo van 33-31 in de 31 wedstrijden onder leiding van Potter vertelt bijna het hele verhaal van zeven moeizame en onrustige maanden voor Potter, die al na een maand onder druk kwam te staan op ‘trainerskerkhof’ Stamford Bridge. Na de 0-2 nederlaag tegen Aston Villa is het doek gevallen voor Potter, die zelf altijd luchtig bleef onder alle vragen over zijn positie bij Chelsea.



De steenrijke Amerikaanse eigenaar Todd Boehly gaf zelf meerdere malen aan dat hij naar de lange termijn keek en niet net als zijn Russische voorganger Roman Abramovich te snel trainers wilde ontslaan, maar is nu toch overstag gegaan. Potter tekende in september nog een vijfjarig contract bij Chelsea, wat betekent dat hij nu tientallen miljoenen mee zal krijgen. Het zou volgens Engelse media gaan om een ontslagvergoeding van liefst 68 miljoen euro, wat de totale kosten voor zeven maanden Potter op 92 miljoen euro brengt.

Potter volgde begin september Thomas Tuchel op bij Chelsea. Tuchel werd in de afgelopen interlandperiode aangesteld bij Bayern München en begon zaterdagavond met een 4-2 zege op zijn oude club Borussia Dortmund. Opvallend genoeg wordt Julian Nagelsmann twee weken na zijn ontslagen bij Der Rekordmeister al genoemd als mogelijke opvolger van Potter bij Chelsea.

Chelsea is nog wel actief in de Champions League. De winnaar van 2021 neemt het later deze maand in de kwartfinales op tegen titelhouder Real Madrid, nadat in de achtste finales Borussia Dortmund werd uitgeschakeld.

Potter had nul ervaring in de top voor hij bij Chelsea kwam. Voor zijn periode in Brighton van drie jaar werkte hij een jaar bij Swansea City en zeven jaar bij Östersunds FK, waarmee hij in zijn eerste twee seizoenen kampioen werd op het vierde en derde niveau van Zweden en in 2017 zelfs nog de Zweedse beker won.

Ontslagen trainers in Premier League dit seizoen

Scott Parker (Bournemouth)

Thomas Tuchel (Chelsea)

Bruno Lage (Wolverhampton Wanderers)

Steven Gerrard (Aston Villa)

Ralph Hasenhüttl (Southampton)

Frank Lampard (Everton)

Jesse March (Leeds United)

Nathan Jones (Southampton)

Patrick Vieira (Crystal Palace)

Antonio Conte (Tottenham Hotspur)

Brendan Rodgers (Leicester City)

Graham Potter (Chelsea)

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma en de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.