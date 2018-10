Gouden Schoen in Wales voor topscorer aller tijden Bale

De aanvaller van Real Madrid kreeg voorafgaand aan de verloren oefeninterland tegen Spanje (1-4) een Gouden Schoen, omdat hij sinds begin dit jaar de topscorer aller tijden van Wales is. Bale maakte in maart tegen China een hattrick en onttroonde daarmee Ian Rush.

De 29-jarige vleugelspits heeft in de nationale ploeg nu dertig doelpunten gemaakt, twee meer dan Rush. Het leverde Bale een fraaie trofee op voor in zijn prijzenkast. De aanvoerder van Wales kwam in Cardiff tegen Spanje niet in actie vanwege lichte fysieke klachten. Bondscoach Ryan Giggs hoopt dat hij dinsdag in de Nations League tegen Ierland wel weer kan beschikken over zijn vedette.