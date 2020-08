Gosens over Die Mannschaft: ‘Niet normaal, ik kan niet geloven dat het echt is’

Bondscoach Joachim Löw belde de linksback van Atalanta Bergamo persoonlijk op. „Een paar dagen geleden al, maar nu is het pas officieel”, zegt de speler, thuis bij zijn ouders in Duitsland. „Hij zei dat hij me wil belonen voor een uitstekend seizoen. Dat ik me voor een langere periode op het hoogste niveau heb laten zien. Zowel in de competitie, als in Europa. Dit is niet normaal toch?”